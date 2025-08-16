نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالمنعم: «التيك توك» أصبح مهنة والبلوجرز يشترون سيارات وعقارات في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان تامر عبدالمنعم بإن منصة "تيك توك" تحولت إلى أداة للربح وأصبحت بمثابة مهنة حقيقية، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت صناعة قائمة بحد ذاتها.

تصريحات تامر عبد المنعم

وأوضح عبدالمنعم خلال برنامج «سبوت لايت»، تقديم الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، أن هناك من يجيد التعامل مع هذه المنصات ومنهم من احترفها، ويُطلق عليهم "بلوجرز"، مضيفًا: "لا أعرف تحديدًا ماذا يعني مصطلح بلوجرز، لكني أرى أن بعضهم اشترى سيارات وعقارات في دبي".

وتابع قائلًا إنه لاحظ تواجد هؤلاء البلوجرز في العروض الخاصة للأفلام، مؤكدًا أنه لا يشعر بالانزعاج من ذلك، وأضاف: "الموضوع لا يضايقني ولا يفرق معي".