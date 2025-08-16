تامر عبدالمنعم: الشباب أصبحوا يعزفون عن المسرح التقليدي

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان تامر عبدالمنعم أن فرقة رضا تُعد من أعرق الفرق الاستعراضية في مصر، ومشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا من القوة الناعمة للبلاد ولها تاريخ طويل يمتد إلى عقود.

تصريحات تامر عبد المنعم

وتابع خلال استضافته مع برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة «صدى البلد»: "فرقة رضا قديمة وأقدم من كثير من الدول، وعندما نتحدث عن مصر كدولة عظيمة فنحن نتحدث عن تاريخ وحضارة وعلوم وفنون، وفرقة رضا واحدة من هذه الرموز".

وأضاف أن الفرقة بصدد التطوير والانطلاق للمشاركة في عروض خارجية، من بينها حفلات في اليابان وروما، بالإضافة إلى ثلاث حفلات في الكويت.

وتطرق عبدالمنعم إلى واقع الفنون الشعبية والاستعراضية، موضحًا أن مسارحها محدودة، وأعرب عن أمنيته في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق عروضها والوصول إلى أماكن مختلفة.

وأكد عبدالمنعم على أن هناك عزوف الشباب عن حضور المسرح التقليدي، قائلًا: "الشباب لم يعودوا يقبلون على المسرح الذي تقدمه وزارة الثقافة أو المسرح القديم، فهم يفضلون مسرحيات مثل مسرح مصر، لأنهم يبحثون عن الضحك قبل أي شيء، بعكس جيلنا الذي كان يتقبل الأعمال العميقة، مؤكدا أن الأجيال الجديدة إذا لم تُبهرها العروض فلن تذهب إليها".