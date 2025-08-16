الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه الفنان كريم الحسيني رسالة مؤثرة لوالدته، معبرًا عن حبه الكبير لها واعتبرها “الحياة كلها” هذه الكلمات جاءت في سياق احتفاله بالعيد، حيث أعرب عن امتنانه واعتزازه بتضحياتها ودعمها الدائم له في مسيرته الفنية.

كريم الحسيني يبعث رسالة مؤثرة لوالدته معبراً: “أنتِ كل شيء في حياتي”

كما أضاف الحسيني أن والدته تمثل له مصدر إلهام وقوة واستشهد بذكريات الطفولة التي علمته الكثير عن الحياة والعزيمة وبينما يتقدم في مسيرته، يشعر دائمًا بأن والدته هي الدعامة الأساسية التي يعتمد عليها.

وفي نهاية رسالته، دعا كريم الحسيني الجميع إلى تكريم الأمهات والاعتراف بأهميتهن في كل حياة وهذا النداء الخاص لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك الآلاف من محبيه وفاءهم لأمهاتهم وتجربتهم الشخصية.

ختامًا، تبقى كلمات الحسيني يعبر عن مشاعر الكثيرين، حول مدى أهمية الأم في حياة الجميع، ومعاناة الفراق وصعوبة اللحظات بدونها، مما يجعلنا ندرك قيمة الأمهات بشكل أكبر.