نجوى فؤاد تنفي زواجها من عم أنغام: قلة أدب

أحمد جودة - القاهرة - حسمت الفنانة نجوى فؤاد الجدل حول زواجها من المطرب عماد عبد الحليم "عم أنغام"، حيث أكدت أن جميع الأقاويل المترددة حول زواجها من الراحل مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

تصريحات نجوى فؤاد

وقالت نجوى فؤاد في مداخلة هاتفية لها، عبر برنامج بنظرة تانية المذاع على قناة الشمس: الشائعات في حياتي كتبر، قالوا إني اعتزلت واتجوزت المطرب عماد عبد الحليم، لكن خليهم يقولوا اللي عاى كيفهم الكلام مش عليه جمرك، وبالنسبة لزواجي من عماد عبد الحليم لما أقول إني أتجوزته أشرف ما يقولوا كانت معاه.

وأكدت نجوى فؤاد أنها لم تتزوج من المطرب عماد عبد الحليم، حيث قالت: دي قلة أدب والحقيقة إنها كانت شائعة أزعجتني جدًا.

وفي نهاية حديثها أكدت الفنانة أنها لم تعتزل الفن، وأن ابتعادها عن الساحة الفنية سببه أزمتها الصحية فقط، وجميع الأقاويل المتداولة بشأن نيتها في الاعتزال هو أمر عار تمامًا من الصحة.