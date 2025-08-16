وليد سامي ومحمد شاهين يستعدان لطرح أغنية جديدة بعنوان "خفي يا عين"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الملحن وليد سامي جمهوره أحدث لحظاته الفنية، كاشفًا عن تعاون جديد يجمعه بالنجم محمد شاهين في عمل غنائي يحمل عنوان "خفي يا عين"، والمقرر طرحه قريبًا ليشكل مفاجأة قوية على الساحة الغنائية.

منشور وليد سامي

حيث نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته بمحمد شاهين، وعلّق بكلمات مليئة بالمحبة والدعم: "مع حبيب قلبي وأخويا أبو صوت الماظ محمد شاهين"، في إشارة واضحة لقوة الصداقة والانسجام الفني بينهما، وهو ما زاد من حماس الجمهور لسماع النتيجة النهائية لهذا التعاون.

تفاصيل الأغنية

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان وليد سامي، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، بينما تولى مهمة التسجيل والمكساج والماستر ماهر صلاح.