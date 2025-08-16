الرياض - كتبت رنا صلاح - فجع الموت الفنان صبحي خليل، حيث أُعلن عن رحيله بشكل مفاجئ في الساعات الأخيرة الخبر أتى بمثابة صدمة لعشاقه وزملائه في الوسط الفنى ويعتبر صبحي واحداً من أبرز الفنانين الذين قدموا أعمالاً رائعة تركت أثر مميز في قلوب الناس.

وفاة صبحي خليل تترك بصمة حزينة في قلوب محبيه وزملائه الفنانين

تسببت حالة الحزن المتفشي في الأوساط الفنيّة بمشاركة عائلته واصدقائه هذه اللحظة الأصعب في حياتهم وشُيع الفقيد بحضور العديد من معجبيه وزملائه، الذين قدموا التعازي لعائلته في فراقه الأليم ولطالما عُرف صبحي بخفة ظله ومحبته للناس.

سيبقى أثر صبحي خليل حاضراً وسط جماهيرة، إذ أهدى هذا العالم الكثير من الابتسامات والذكريات الجميلة وإنها فترة عصيبة على الجميع، حيث يعبر الكثيرون عن حزنهم الشديد عبر وسائل التواصل الإجتماعي والجميع يتمنى لعائلته الصبر في هذه المحنة الفظيعة.

كان صبحي خليل رمزاً للإبداع في مجال الفن، ولم يترك أعماله فقط بل ذكريات لا تُنسى إن فقده يُمثل ضياعًا لفن أصيل قد لا يتكرر وعلى الرغم من رحيله، ستظل أعماله راسخة في ذاكرة الأجيال القادمة.