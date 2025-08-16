نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مي فاروق تحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد اليوم 16 أغسطس الفنانة مي فاروق، لإحياء حفلها مساءً، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بتونس.

وكان السفير المصري في تونس، قد استقبل الفنانة مي فاروق، وزوجها الفنان محمد العمروسي، استعدادًا لاحياء حفلها بمهرجان قرطاج الدولي.

تصريحات مي فاروق



وأعربت مي فاروق عن سعادتها الكبيرة باستقباله، قائلة: "سعيدة ومبسوطة جدًا باستقبالي من قبل السفير المصري في تونس، السفير باسم حسن، في حفل استقبال رائع جمع كوكبة من كبار الفنانين ورموز الفن والثقافة والإعلام المصريين والتونسيين. شكرًا لكل من شاركني هذه اللحظة الجميلة، ومتحمسة جدًا لحفلي في مهرجان قرطاج الدولي يوم السبت 16 أغسطس".