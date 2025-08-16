في هذا اليوم.. تووليت يشارك كايروكي في حفل ختام مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - استكمالًا لحفلات موسم الصيف يستعد المطرب تووليت لاحياء حفل ختام مهرجان العلمين بدورته الثالثة مع فريق كايروكى يوم 29 أغسطس على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك بالمهرجان للمرة الثانية على التوالي، وقد أحيا حفل غنائى أيضًا في الدورة الثانية للمهرجان العام الماضي.

فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة



وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، فى قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا فى ساحة "U-ARENA"، التى أنشأتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى وقت قياسى لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبى الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتى، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتى تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التى حققها المهرجان فى دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.