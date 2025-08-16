نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. تامر حسني يلتقي بجمهوره في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكمالًا لحفلات موسم الصيف 2025، يستعد الفنان تامر حسني، لـ إحياء حفل مساء اليوم السبت، في الساحل الشمالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا في حفله بمهرجان العلمين المقام بمدينة العلمين الجديدة.



ومن المقرر أن يقدم تامر حسني، مجموعة من أشهر أغانيه بجانب تقديم أغاني ألبومه الجديد لينا ميعاد.

أحداث فيلم "ريستارت"

ومن جانبه، يعرض للفنان تامر حسني فيلم “ريستارت” والذي تدور أحداثه حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، من شخصية مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت، بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.

طاقم عمل فيلم "ريستارت"

يشارك في الفيلم إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.