الموت يفجع الفنان صبحي خليل.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت صباح اليوم السبت والدة الفنان صبحي خليل، حيث من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

نعي صبحي خليل لوالدته

وكان الفنان صبحي خليل، قد أعلن منذ ساعات قليلة، عن خبر وفاة والدته، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورا قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله".

آخر أعمال صبحي خليل

وكان صبحي خليل، قد شارك في دراما رمضان الماضي 2025 بمسلسل "المداح أسطورة العودة"، الذي كان بطولة حمادة هلال، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، محمود فارس، وآخرون من النجوم