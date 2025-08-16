نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان بابلو يتألق في العلمين الجديدة… ليلة استثنائية جمعت الراب العالمي بسحر الساحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

في واحدة من أضخم ليالي الصيف الفني في مصر، خطف نجم الراب المصري مروان بابلو الأضواء خلال مشاركته في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث أشعل ساحة U-ARENA بمجموعة من أشهر أغانيه التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، ومنها "ديفا"، و"ماتمشيش"، و"راكور"، وسط تفاعل جماهيري غير مسبوق امتزج فيه الهتاف مع الإيقاع.

المهرجان، الذي يحتفي هذا العام بنسخته الثالثة، أقيم في قلب المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، في ساحة U-ARENA التي تم إنشاؤها في وقت قياسي لتصبح مركزًا فنيًا وثقافيًا قادرًا على استيعاب آلاف الحاضرين من مختلف الأعمار والخلفيات. وأثبتت الساحة قدرتها على أن تكون منصة تجمع كل ألوان الإبداع من موسيقى وغناء وعروض فنية، لتتحول إلى وجهة رئيسية لعشاق الترفيه في موسم الصيف.

وتتولى شركة تذكرتي تنظيم جدول العروض والحفلات، حيث لم يقتصر المهرجان على الغناء فقط، بل شمل مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تعكس التنوع والإبداع في الساحة المصرية والعربية.

ويأتي نجاح النسخة الحالية امتدادًا لما حققته الدورتان الأولى والثانية من إنجازات، بعدما تمكن المهرجان من جذب جمهور ضخم تجاوز زواره العام الماضي من 104 جنسيات حول العالم، إضافة إلى حضور شخصيات عامة بارزة ودبلوماسيين من دول عربية وأجنبية، ما جعل منه حدثًا سياحيًا وثقافيًا ذا صدى عالمي.

ليلة مروان بابلو في العلمين لم تكن مجرد حفل، بل كانت تجربة فنية متكاملة، جمعت بين قوة الأداء وحماس الجمهور وروعة المكان، لتؤكد أن مهرجان العلمين الجديدة بات عنوانًا للإبداع، ووجهة أساسية لعشاق الفن في المنطقة