لهذا السبب... نجوي فؤاد تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

في تفاعل سريع يعكس قيمة الفنانة الكبيرة ومكانتها في قلوب جمهورها ووسطها الفني، تصدرت النجمة القديرة نجوى فؤاد تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد أن تم الإعلان عن استجابة عاجلة للاستغاثة التي أطلقتها مؤخرًا، عقب وعكتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

وجاءت هذه الاستجابة على هيئة تحرك رسمي مشترك بين وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية، حيث تقرر تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن الجانبين، لزيارة الفنانة غدًا في محل إقامتها، بهدف الوقوف على أبرز المشكلات التي تواجهها، وبحث سبل توفير الدعم اللازم لها في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا التحرك عقب اتفاق تم بين وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وذلك في إطار التعاون الدائم بين المؤسستين لدعم رموز الفن المصري، وتذليل أي عقبات تعترض طريقهم، تقديرًا لعطائهم الفني الممتد عبر عقود طويلة.

الزيارة المرتقبة ستشهد الاستماع المباشر إلى النجمة نجوى فؤاد، ومناقشة احتياجاتها ومتطلباتها، والعمل على صياغة حلول عملية تضمن تلبية هذه المطالب وتوفير الرعاية الكاملة لها، في تأكيد جديد على أن رموز الفن والثقافة في مصر سيظلون دائمًا في دائرة الاهتمام والرعاية.

ويُذكر أن نجوى فؤاد، التي تعد واحدة من أبرز الأسماء في تاريخ الفن الاستعراضي والسينمائي المصري، كانت قد مرت بظروف صحية صعبة مؤخرًا، ما أثار موجة تعاطف كبيرة من جمهورها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح قضيتها حديث الشارع الفني والإعلامي في الساعات الأخيرة.