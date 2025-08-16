نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: "أنتِ الحياة كلها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لحظة إنسانية مليئة بالمشاعر الصادقة، عبّر الفنان كريم الحسيني عن حبه وامتنانه العميق لوالدته من خلال رسالة خاصة نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، احتفى فيها بمكانتها في حياته ودورها الكبير في نجاحه وشخصيته.

وقال الحسيني في كلماته: "كل سنة وأنتِ الحياة كلها، والسبب في وجودي، وأجمل ما في حياتي، وسبب كل ما تعلمته وأفعله ربنا يبارك لنا فيك ويحفظك ويحميك ويخليك لينا، ونظل دائمًا سندًا ودعمًا لك، ويقدرني على إسعادك وإدخال البهجة والسرور إلى قلبك".

وقد لاقت الرسالة تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، الذين أشادوا ببره بوالدته وحرصه على التعبير عن حبه لها علنًا، معتبرين هذه اللفتة نموذجًا للعلاقة المثالية بين الأبناء وأمهاتهم، ورسالة مؤثرة عن الوفاء والعرفان بالجميل.

هذا التعبير العاطفي يأتي ليؤكد أن الفنان كريم الحسيني لا يكتفي بإبداعه على الشاشة، بل يمتلك أيضًا حسًا إنسانيًا رفيعًا يجعله قريبًا من جمهوره، وينقل من خلاله قيمًا إنسانية نبيلة.