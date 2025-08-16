إيوان يواصل النجاح ويشعل إنستجرام ببوستر "فوق فوق" قبل طرحها رسميًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل النجم اللبناني إيوان تعزيز حضوره القوي على الساحة الفنية، حيث أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "إنستجرام"، بنشره بوستر أغنيته الجديدة "فوق فوق"، التي يستعد لإطلاقها خلال أيام قليلة، وسط حالة من الترقب والحماس بين جمهوره في مختلف الدول العربية.

إيوان، الذي أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه حاضر وبقوة عبر أعمال ناجحة ولقاءات جماهيرية، قدّم في البرومو لمحات خاطفة تحمل إيقاعًا سريعًا وصورة بصرية لافتة، مما جعل الجمهور ينهال بالتعليقات المشجعة فور نشره المقطع، مؤكدين أن العمل يحمل روحًا جديدة ستزيد من رصيده من النجاحات.

البوستر أظهر إيوان بإطلالة عصرية وطاقة موسيقية مميزة، وأرفقه بكلمات تحفيزية تدعو المتابعين للاستعداد لجرعة من الإيجابية والحيوية، وكأنه يوجه رسالة مباشرة بأن "فوق فوق" ليست مجرد أغنية، بل تجربة غنائية متكاملة سترافقهم في أجواء الصيف.

الجمهور بدوره لم يخفِ حماسه، حيث عبّر الآلاف عن انتظارهم لسماع العمل كاملًا، مشيدين بخطوات إيوان المدروسة في اختيار الكلمات والألحان التي تمزج بين العصرية والأصالة، وهو ما جعله يحافظ على مكانته رغم المنافسة القوية في سوق الغناء العربي.

ومع اقتراب موعد الطرح، يزداد الحديث في الوسط الفني حول الأغنية الجديدة، في ظل التوقعات بأن تحقق "فوق فوق" انتشارًا واسعًا فور صدورها، خصوصًا أن إيوان اعتاد أن يقدم أعمالًا تلامس الجمهور وتبقى في ذاكرته. هذه الخطوة الجديدة تثبت أن حضوره الفني لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة مسار طويل من الإبداع والحرص على التجديد دون فقدان الهوية الفنية التي يحبها جمهوره.