نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحضور مي سليم وميس حمدان والمشاهير.. "واما" يتألقون بحفل عالمي في راس الحكمة ويقدمون "ياقلبي" للمرة الأولي ويحتفلون بعيد ميلاد تامر حسني

احيا فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي حفلا غنائيا ضخما مساء اليوم الجمعه برأس الحكمة داخل "سيلبريشن" بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير والالاف من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات العربية.

حضر فريق واما نور وفهمي والشامي يرتدون ملابس كاجوال صيفية وكان فى استقبالهم منظم الحفل المنتج ياسر الحريري منتجهم ومدير اعمالهم ياسر الحريري وكان ضمن الحضور بمنطقة ال vip النجمتبن مي سليم وميس حمدان.



وصعد الثلاثي علي خشبة المسرح وسط أجواء لايف عالمية علي مسرح ضخم واضاءة مبهرة الكبير وسط هتافات ترحيب حافل.

وقدم الفريق عدد كبير من أغانيهم المميزة التي تالقوا بها طوال مشوارهم الفني وسط أجواء من البهجة والدعابة المتبادلة مع الجمهور.. وقدموا للمرة الأولي إلى أغنيتهم الاخيرة "يا قلبي " وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.



كما حرص فريق واما علي الإحتفال بعيد ميلاد النجم تامر حسني بأغنية "هابي بيرس دي".



وحرص الفريق علي توجيه الشكر لكل كل من ساهم في انجاح الحفل والمنظم ياسر الحريري.