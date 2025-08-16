فن ومشاهير

"واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 1/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 2/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 3/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 4/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 5/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 6/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 7/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 8/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 9/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 10/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 11/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 12/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 13/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 14/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 15/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 16/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 17/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 18/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 19/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 20/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 21/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 22/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 23/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 24/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 25/26
  • "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) 26/26

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واما" يتألق في حفل رأس الحكمة ويقدم "ياقلبي" للمرة الأولي.. وثلاثي الفريق يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحضور مي سليم وميس حمدان والمشاهير.. "واما" يتألقون بحفل عالمي في راس الحكمة ويقدمون "ياقلبي" للمرة الأولي ويحتفلون بعيد ميلاد تامر حسني

احيا فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي حفلا غنائيا ضخما مساء اليوم الجمعه برأس الحكمة داخل "سيلبريشن" بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير والالاف من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات العربية.

5fb530110b.jpg
fcb809258e.jpg
2ef9cab59e.jpg

حضر فريق واما نور وفهمي والشامي يرتدون ملابس كاجوال صيفية وكان فى استقبالهم منظم الحفل المنتج  ياسر الحريري منتجهم ومدير اعمالهم ياسر الحريري وكان ضمن الحضور بمنطقة ال vip  النجمتبن مي سليم وميس حمدان.

8d61cf76a3.jpg
285fe3d4aa.jpg
db2ce7995d.jpg


وصعد الثلاثي علي خشبة المسرح وسط أجواء لايف عالمية علي مسرح ضخم  واضاءة مبهرة  الكبير وسط هتافات ترحيب حافل.

1faa77b598.jpg
83835ab1ca.jpg
9032bec5fa.jpg

وقدم الفريق عدد كبير من أغانيهم المميزة التي تالقوا بها طوال مشوارهم الفني وسط أجواء من البهجة والدعابة المتبادلة مع الجمهور.. وقدموا للمرة الأولي إلى أغنيتهم الاخيرة "يا قلبي " وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

11621b0970.jpg
132713de23.jpg
02a7c93354.jpg
02dacd0c05.jpg
e0d33dcd89.jpg
4a290dd180.jpg


كما حرص فريق واما علي الإحتفال بعيد ميلاد النجم تامر حسني بأغنية "هابي بيرس دي".

aef8780f1f.jpg
d498a148b1.jpg
7446f38744.jpg
b45c949e14.jpg
2b720e4c79.jpg
c93a319b9c.jpg
5172c40181.jpg
65da6e466d.jpg
9e7b605a0a.jpg
c27ce048e7.jpg


وحرص الفريق علي توجيه الشكر لكل كل من ساهم في انجاح الحفل والمنظم ياسر الحريري.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا