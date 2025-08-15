تفاصيل شخصية غادة عادل في مسلسل وتر حساس 2

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة غادة عادل تصوير مسلسلها الجديد وتر حساس 2، والذي من المقرر عرضه خلال موسم الـ Off Season ويحمل العديد من المفاجآت.

شخصية غادة عادل في مسلسل وتر حساس 2

وتجسد غادة عادل خلال أحداث مسلسل وتر حساس 2 شخصية فاشون ديزاينر، ويجسد كمال أبو رية والد غادة ضمن أحداث المسلسل.

ابطال مسلسل وتر حساس 2

ويضم مسلسل وتر حساس2 بطولة غادة عادل، كمال أبو رية، نبيل عيسى، الهام وجدى، محمد محمود عبد العزيز، بجانب أبطال الجزء الأول وهم: إنجي المقدم، ومحمد علاء جامايكا، وهيدي كرم، وهاجر عفيفي، وتميم عبده، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرح.

قصة الجزء الأول لمسلسل وتر حساس

والمسلسل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وقدمت صبا مبارك خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، فيما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات.

آخر أعمال غادة عادل

وكان اخر اعمال غادة عادل هو مسلسل المداح 5، وظهرت خلاله بدور شيطانة، دارت أحداثه في إطار رعب تشويقي، وتناول العمل قصة صابر المداح والذي يقدم شخصيته حماده هلال، ويدخل في صراعات دائمة مع الجن، من أجل التغلب عليهم والتخلص من شرورهم التي تهدده وتهدد أهله، فيما شهد الجزء الخامس العديد من المفاجآت.