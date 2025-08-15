بعد استغاثتها… لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية تزور الفنانة نجوى فؤاد غدًا لبحث مشكلاتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

في استجابة سريعة للاستغاثة التي أطلقتها الفنانة القديرة نجوى فؤاد، تقرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية، لزيارتها غدًا والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجهها وبحث سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الخطوة عقب اتفاق تم بين وزير الثقافة الدكتور احمد فؤاد هنو ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بهدف تقديم الدعم للفنانة الكبيرة وتذليل أي عقبات أمامها، في إطار حرص الجانبين على رعاية رموز الفن المصري وحفظ مكانتهم.

ومن المقرر أن تضم الزيارة عددًا من ممثلي الوزارة والنقابة، حيث سيتم الاستماع بشكل مباشر إلى النجمة نجوى فؤاد، والعمل على وضع حلول عملية تضمن تلبية مطالبها ودعمها، تأكيدًا على التقدير الكبير الذي تحظى به في الوسط الفني والثقافي.