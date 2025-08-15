فن ومشاهير

سليم سحاب عن حب من طرف حامد: أبهرني بمستواه الفني والأداء المتميز

القاهرة - محمد ابراهيم - المايسترو سليم سحاب يشيد بالعرض المسرحي حب من طرف على مسرح السامر

حضر المايسترو العالمي سليم سحاب أحداث العرض المسرحي حب من طرف حامد والذي يعرض يوميا على خشبة مسرح السامر بالعجوزة وكان في إستقباله الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

يقام العرض المسرحي حب من طرف حامد تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وأشاد المايسترو سليم سحاب بالعرض وقال: أبهرني العرض بمستواه الراقي والأداء المتميز لكل فريق العمل واستمتعت أيضا بالفكر الرائع للمؤلف محمد جمال لإستخدامه أغاني الفنان الراحل محمد فوزي خلال العرض.

كما أثني "سحاب" على ديكور العرض والذي قام بتصميمه وتنفيذه المهندس محمد جابر.

وأضاف المايسترو العالمي سليم سحاب: يسعدني بشكل خاص أن أرى المخرجة المبدعة إبنتي سهى العزبي التي كانت يوما ما صغيرة في كورال أطفال الأوبرا فخور بها وهي تقود هذا العمل المسرحي بروح وإبداع رائعين.

وفي النهاية تقدم المايسترو العالمي سليم سحاب بالشكر لكل فريق العمل وقال: شكرا لكل مبدع ساهم في هذا العمل الذي يثبت أن المسرح المصري مازال ينبض بالحياة والإبداع.

مسرحية حب من طرف حامد تأليف محمد جمال.. بطولة ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى حمزة، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، علي شندي، أدهم صفوت.. الحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، استعراضات رضا كامبا، ماكياج رانيا صابر، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ محمود بغدادي، مساعدو الإخراج محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي، إبراهيم الفقي، يوسف أنور.. إخراج سهى العزبي بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وتحت إشراف مدير إدارة الفرق هبة حنفي.

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

