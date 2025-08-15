بيزنيس جديد.. سبب تصدر ياسر جلال التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان ياسر جلال التريند واشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شارك فيديو جديد وهو يقود «توك توك».

سبب تصدر ياسر جلال التريند

وشارك ياسر جلال فيديو جديد وهو يقود «توك توك»، عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام»، مبديًا سعادته الكاملة بهذه التجربة الجديدة عليه.

ياسر جلال يقود «توك توك»

وكتب ياسر جلال معلقًا على الفيديو: «أصحابي نصحوني يكون ليا بيزنيس بجانب التمثيل».

تفاعل الجمهور مع فيديو الـ «توك توك»

وتفاعل الجمهور مع الفيديو حيث أعتقد البعض أنه يمازحهم، وكتب أحد المتابعين: «تخيل تكون ماشي في الشارع تلاقي الفنان ياسر جلال راكب توك توك وبيزمرلك وبيسلم عليك، دا احلام العصر متجيش ربع اللي انت شايفه دا».

أحدث اعمال ياسر جلال

ومن جهة أخرى، يواصل الفنان ياسر جلال، تصوير مسلسله للعدالة وجه آخر، والمقرر عرضه قريبًا على منصة TOD، حيث يجسد دور مذيع تلفزيوني يفتح ملفًا شائكًا حول تجارة الأعضاء البشرية، ليجد نفسه في مواجهة مع شبكة من رجال الأعمال المتورطين، الذين يسعون لإسكاته بأي وسيلة، ويتكوّن المسلسل من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي.

آخر أعمال ياسر جلال

بينما كان آخر أعمال ياسر جلال هو الجزء الثاني من مسلسل جودر الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولة العمل، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.