نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «عالم أحلى».. حميد الشاعري يطرح أغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان حميد الشاعري، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "عالم أحلى"، بالتعاون نوران أبو طالب.

تفاصيل اغنية عالم أحلي

وأغنية "عالم أحلى" غناء حميد الشاعري ونوران أبو طالب، وهي من كلمات محمد مجدي، وألحان صلاح بيجاتو، وتوزيع ديسكو مصر.

تصوير اغنية عالم أحلي

الأغنية الجديدة صدرت عبر جميع منصات الموسيقى، وقنوات روتانا، وموقع يوتيوب، وصورت بطريقة الفيديو كليب كقصة درامية، من إخراج فارس حسام.

كلمات اغنية عالم أحلي

ويقول مطلع الأغنية: عالم أحلى وعشته معاك، متفصل بس علينا، حبيت أعيش الحلو معاك، والفرحة تبان في عنينا، ونقول للدنيا مكملين.. في طريقنا، نقول للدنيا مكملين.. ده نصيبنا، نقول للدنيا مكملين.. لو احنا طول العمر مكملين

أغاني حميد الشاعري خلال صيف 2025

يذكر أن «عالم أحلى» هي ثالث أغاني حميد الشاعري خلال صيف 2025، بعد «ده بجد» و«تيجو نفرفش»، واللتين حققتا تفاعلًا ومشاهدات مرتفعة.

اخر اعمال حميد الشاعري

وكان اخر اعمال حميد الشاعري هي اغنية "تيجوا نفرفش"، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: ده بجد... ولا بيتهيألي.. اشوفك هنا قدامي معقول... يتحقق اللي في بالي ده أنت.. ولا صورة في خيالي، طب كنت فين وأراضيك فين ده أنا كنت عايش بدور عليك، بسأل كمان في كل مكان لوحد شافك ياخدني ليك، معقول أنا وأنت نرجع لبعض خلاص.. والأحلى إن أنا وأنت بنفس الإحساس، حتى الملامح هي هي يا ناس.. ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام.