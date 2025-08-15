نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل.. مسلسل "ابن النصابة" بطولة كندة علوش والعرض Off Season في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة كندة علوش مؤخرا علي مسلسل جديد بعنوان "ابن النصابة"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن موسم الـ Off Season.

أبطال مسلسل ابن النصابة

ويشارك في بطولة مسلسل ابن النصابة كل من كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، حمزة دياب، معتز هشام، حازم إيهاب، وعدد من ضيوف الشرف منهم، شيماء سيف وفدوى عابد، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج سالي والي.

قصة مسلسل "ابن النصابة"

وتدور قصة مسلسل "ابن النصابة" في إطار اجتماعي، حيث تجسد كندة خلاله شخصية ربة منزل وهي خريجة كلية الحقوق وتلجأ للعمل كمديرة في مكتب محاماة بعدما يتخلى عنها زوجها، وتتجه للنصب بمساعدة فريق كامل.

اخر اعمال كندة علوش

وكان اخر اعمال كندة علوش هو مسلسل إخواتي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، وعلي صبحي، مع عدد من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

قصة مسلسل إخواتي

ومسلسل إخواتي، مكون من 15 حلقة، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.