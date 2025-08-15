نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى فؤاد: لما أحج هعتزل الفن.. وطلعت عمرة مرتين ونفسي في التالتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نجوى فؤاد حقيقة اعتزالها الفن، حيث أكدت الفنانة أن ابتعادها عن الوسط الفني سببه الأزمة الصحية التي تمر بها، كما أشارت الفنانة إلى أنها ستعتزل المجال إذا أدت فريضة الحج.

وقالت نجوى فؤاد في مداخلة هاتفية لها، عبر برنامج بنظرة تانية، المذاع على قناك الشمس: أعاني من تنميل في أقدامي، لكن بتعالج ونفسي ربنا يكتب لي الشفا، أنا اشتغلت ٤٠ سنة لما اقعد لي سنتين تلاتة في البيت مش مشكلة.

وتابعت نجوى فؤاد: ابتعدت عن المجال بسبب مرضي، لكن معتزلتش اعتزال ايه خليهم يقولوا اللي على كيفهم الكلام مش عليه جمرك، أنا يوم ما هعتزل لازم أطلع أحج، وانا اعتمرت مرتين ودي التالتة هعتمر واتجنب.

وعن الجدل المثار في الفترة الأخيرة، بشأن وصايا الفنانين بحذف أعمالهم بعد الوفاة، قالت الفنانة: يحذفوا أعمالي بعد ما أموت ليه هو انا عملت أعمال مشينة؟، أنا عملت أعمال محترمة جدا، وكل اللي كنت بكسبه بصرفه على الفرقة والانتاج.