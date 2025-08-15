نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الاولى من كواليس فيلم سفاح التجمع لـ أحمد الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد صلاح العزب، جمهوره ومتابعيه عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، صور من كواليس تصوير اول أيام فيلمه الجديد" سفاح التجمع".

كواليس فيلم سفاح التجمع لـ أحمد الفيشاوي

وعلق محمد العزب علي الصور قائلًا: من أول يوم تصوير فيلم سفاح التجمع، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

تفاصيل فيلم "سفاح التجمع"

و فيلم "سفاح التجمع" يشارك في بطولته كلا من: أحمد الفيشاوي، انتصار، رنا رئيس، مريم الجندي، سينتيا خليفة، آية سليم، وغيرهم من الفنانين، والعمل إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب، في أولى تجاربه الإخراجية.

أحدث اعمال احمد الفيشاوي

ومن ناحية اخري، يواصل الفيشاوي حصد الأعمال الجديدة، إذ وقع مؤخرًا على بطولة فيلم "حين يكتب الحب" مع المخرج محمد هاني، بمشاركة معتصم النهار، جميلة عوض، سوسن بدر، سارة بركة، نانسي صلاح.

اخر اعمال احمد الفيشاوي

وكان اخر اعمال احمد الفيشاوي هو فيلم "السيستم" من بطولة طارق لطفي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

وايضا شارك في فيلم رهبة ورا مصنع الكراسي من بطولة: أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، ثراء جبيل، سما إبراهيم، محمود البزاوي، نسرين أمين، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ندى بهجت، ياسر الطوبجي، جمال حجازي، حمدي هيكل، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبد الرازق.