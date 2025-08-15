نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من صورها خطفت بها قلوب وانظار متابعيها.

منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

وظهرت منة فضالي بلوك صيفي مرتدية توب أسود قصير مع شورت ابيض قصير، وتركت خصلات شعرها القصير منسدله، دون مكياج.

التفاعل مع الصور كان لافتًا وسريعًا، حيث انهالت تعليقات الإعجاب والدعم، ووصف البعض إطلالتها بأنها "درس في البساطة والأناقة".

اخر اعمال منة فضالي

بينما كان آخر مشاركاتها الفنية التي قد حققت نجاحًا كبيرًا، هو مسلسل "سيد الناس"، ودارات احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، ويدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري وأمنة زوجة الجارحي، لتضيف مزيدًا من التعقيد والدرام

أبطال مسلسل سيد الناس

وضم مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.