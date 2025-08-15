نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت يعبر عن سعادته بالعمل مع دنيا سمير غانم في "روكي الغلابة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان محمد ثروت عن سعادته بتعاونه مع الفنانة دنيا سمير غانم في فيلم “روكي الغلابة”، خلال تصريحات إذاعية.

وقال محمد ثروت:"اتسبطت بـ ردود الأفعال على فيلم روكي الغلابة خاصة أنه فيلم جمهور عام، والحمد لله إن اللهجة المصرية العالم العربي كله متربي عليها وأي حد من أي دولة عربية عايز يتكلم مع حد من دولة عربية تانية بيتكلم باللهجة المصرية، وهما عارفين الطبيعة والثقافة والهزار المصري عامل إزاي، ولازم في أي بيت عربي تلاقي واحد نازل مصر حتى أو اتفرج على أعمال مصرية".

قصة فيلم روكي الغلابة



وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة

فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.