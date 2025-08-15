 سامر المصري وباميلا يغنيان لفضل شاكر .. فيديو

الرياض - كتبت رنا صلاح - شارك النجمان سامر المصري وباميلا الكيك متابعيهما على منصة "إنستغرام" مقطع فيديو طريفًا جمعهما أثناء استراحة من تصوير مسلسل "آسر"، الذي انتهى عرضه مؤخرًا، وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.



وظهر الثنائي في الفيديو وهما يؤديان أغنية "وغلبني" للفنان اللبناني فضل شاكر، حيث وقف سامر على شرفة مطلة على الأشجار ممسكًا بهاتفه ليستمع إلى الموسيقى ويشارك الغناء، فيما تفاعلت باميلا بتأثر واضح وهي تردد "الله"، قبل أن تبدأ بالرقص على أنغام الأغنية وصوت زميلها.



وأرفقت باميلا الفيديو بتعليق عفوي جاء فيه: "هون كان صرلا الأغنية نازلة يومين، وهيك كنا نسلطن عالصوت الأصيل أنا والأصلي سمورتي"، في إشارة إلى الانسجام الفني والمرح الذي جمعهما خلف الكواليس.



لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي أثنى على العفوية والانسجام بين النجمين، معتبرين أن لحظتهما الغنائية أضفت جوًّا من البهجة بعد انتهاء عرض المسلسل، وأعادت إلى الأذهان طابع الأغنية الرومانسي الذي يلامس مشاعر الحنين والشوق.

وتُعد أغنية "وغلبني" واحدة من أبرز أعمال فضل شاكر في عام 2025، حيث صدرت في مايو الماضي، وحققت انتشارًا واسعًا عبر منصات الاستماع الرقمية، متجاوزة ملايين المشاهدات على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات جمانة جمال، وألحان حسام الصعبي، وإخراج محمود رمزي، وقد صُوّر الكليب في أجواء رومانسية تعكس مشاعر الفقد والاشتياق، ما أضفى عليها قوة وجدانية لاقت استحسان الجمهور.