الرياض - كتبت رنا صلاح - في إعلان رسمي طال انتظاره، كشف النجم السوري ناصيف زيتون وزوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن انتظارهما لمولودهما الأول، بعد فترة من التكتم والهروب من التصريحات المباشرة، حيث جاء الإعلان عبر جلسة تصوير خاصة تصدرت غلاف إحدى المجلات الفنية، حملت عبارة مؤثرة: "للذي سيأخذنا إلى أماكن جديدة نحن ثلاثة الآن".

ناصيف زيتون يعلن حمل زوجته دانييلا رحمة

وكانت أولى الإشارات إلى الحمل قد ظهرت خلال مشاركة ناصيف زيتون في مهرجان قرطاج الدولي، حين قال أمام جمهور غفير تجاوز 10 آلاف شخص: "دعواتكم لنا في السنة القادمة أو التي تليها أن نصطحب أولادنا معنا"، وهو التصريح الذي فُسّر لاحقًا على أنه تلميح ذكي إلى خبر الحمل.

التقارير الإعلامية أكدت أن المولود المنتظر سيكون ذكرًا، وسيُطلق عليه اسم "إلياس" تيمنًا بوالد ناصيف الراحل، وهو الاسم الذي لطالما عبّر الفنان عن رغبته في إطلاقه على ابنه الأول. ومنذ تلك اللحظة، بدأ تداول ألقاب "أم إلياس" و"أبو إلياس" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مهرجان بياف 2025، تسلّمت دانييلا رحمة جائزة عن دورها في مسلسل "نفس"، وتلقّت تهنئة علنية من المقدم نيقولا معوض، الذي قال لها: "سلمي على ناصيف وإن شاء الله بيتكم يضل عمران بالفرح"، لترد دانييلا مازحة: "اتجوزت متأخر يا نيقولا"، في محاولة للتمويه عن الخبر السعيد.

كما أشارت تقارير إلى تنظيم حفل خاص للكشف عن نوع الجنين، اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت جمع الهواتف المحمولة من الحضور، في أجواء شبيهة بحفل الزفاف الذي أقيم في يوليو 2024.

وفي ذكرى زواجهما الأولى، نشر الثنائي فيديو مؤثر يظهرهما يركضان وسط الطبيعة، محاطين بالأهل والأصدقاء الذين يلقون عليهما الزهور البيضاء، في مشهد سينمائي حالِم، علّقت عليه دانييلا بكلمات مقتبسة من أغنية زوجها "حبيبي وبس".