الرياض - كتبت رنا صلاح - في أول تعليق علني له بعد الانفصال، كشف الفنان المصري تامر حسني عن طبيعة العلاقة التي تجمعه بطليقته المطربة المغربية بسمة بوسيل، مؤكدًا استمرار التفاهم الفني بينهما رغم انتهاء العلاقة الزوجية، ومشددًا على أن الاحترام المتبادل لا يزال قائمًا.

تامر حسني يوضح علاقته ببسمة بوسيل

وخلال لقاء خاص عبر قناة ON، أوضح حسني أنه لطالما اعتمد على رأي بسمة في اختياراته الغنائية، وقال: "من زمان جدًا، وأنا بكتب أو بلحن، كانت بسمة دايمًا بتسمع معايا وتختار، وفعلًا أغنية لينا ميعاد كنت عرضتها عليها، وسألتها أنزلها ولا لأ، قالتلي: تنزل طبعًا".

وأشار إلى أن بسمة باتت تمتلك حسًا فنيًا عاليًا وخبرة واضحة في مجال الغناء، وأنه لا يزال يتلقى منها ملاحظات ونصائح صادقة يقدرها ويضعها في الحسبان، مضيفًا: "بقت لعيبة في الغناء وبتقولي عدل هنا، وفعلًا بسمع كلامها".

واختتم تامر حديثه بالتأكيد على أن العلاقة الناضجة التي تجمعه ببسمة تمثل نموذجًا لاحترام ما بعد الانفصال، خاصة عندما يكون هناك رابط إنساني وفني عميق، معتبرًا أن استمرار التواصل الفني بينهما يعكس نضجًا في التعامل وتقديرًا للمسيرة المشتركة.