نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت يتحدث عن تعاونه مع تامر حسني في "ريستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان محمد ثروت عن فكرة تواضع الفنان رفقة جمهوره، بجانب الحديث عن تعاونه مع الفنان تامر حسني في فيلم ريستارت، خلال تصريحات إذاعية.



وقال محمد ثروت: "الفنان بحس إنه لازم يكون من الناس لأنه طالع منهم، من وجهة نظري الفنان مينفعش يكون أعلى من الناس، ولازم ينزل تحت خالص علشان يشوف الناس الحقيقية اللي هو انعكاس ليها وأخلاقهم وضحكهم وحياتهم".

وتابع: "لازم يشوف كل ده قبل ما يطلع على الشاشة علشان الذاكرة الانفعالية اللي بتطلع في الشخصية، أنا شفت ناس كتير مينفعش أبقى متكبر عليهم، ما ممكن أرمي إفيه ويزعلوا".



وعن تعاونه مع الفنان تامر حسني في فيلم ريستارت، قال: "ريستارت أول تجربة تجمعني بـ تامر حسني، كنت مترشح لعدد من أفلامه قبل كده ولكن ربنا مأردش، ولما جالي ترشيح ريستارت اتبسطت جدًا خاصة أني بقدم شخصية أخوه".

واختتم: "الموضوع حلو ومثار في الفترة الحالية وواقعي، الفيلم بالنسبة ليا تجربة جميلة جدًا ورصدة الوقت اللي إحنا فيه، والسوشيال ميديا لو استخدمناها صح هتساعدنا وتخلي حياتنا جميلة، ولو استخدمناها غلط هتسود عيشتنا وتحبسنا، أنا بحب تامر حسني على المستوى الشخصي جدًا ومجتهد وهو من مدرسة الارتجال".