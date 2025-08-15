نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفى والموزع أسامة الهندي..أحمد خليل يطرح "شغل على كبير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الفنان أحمد خليل، أحدث أغانيه بعنوان "شغل على كبير" عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، وذلك بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفى.

أغنية "شغل على كبير" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع حمدي، وميكس وماستر أسامة الهندي، بمشاركة عازف الجيتار أندرو ماهر.

ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح الذي حققته أغنية "لقيتني معاك"، التي طرحها خليل مؤخرًا من كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد خليل، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا وأكدت على بصمته الفنية المميزة.

بهذا يواصل أحمد خليل خطواته بثبات في مشواره الفني، متنقلًا بين ألوان موسيقية متنوعة، وملتزمًا بتقديم أعمال تحمل مزيجًا من الحداثة والطابع العربي الأصيل.