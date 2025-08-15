تامر عاشور يحيي حفله الأول في ليبيا ضمن مهرجان صيف بنغازي 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة فنية جديدة، يستعد النجم المصري تامر عاشور لإحياء أولى حفلاته في ليبيا، ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي 2025، وذلك يوم 21 أغسطس الجاري في ساحة القصر التركي – الكيش، برعاية وزارة الثقافة والفنون.

ويقدم عاشور خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مسيرته، إلى جانب أغنيات ألبومه الجديد، في أجواء يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

وتأتي مشاركة تامر عاشور في المهرجان تلبية لرغبة الجمهور الليبي، حيث شهدت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا منذ طرحها، في دلالة على محبة الجمهور وحرصه على متابعة أعماله مباشرة على المسرح.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي 2025 انطلق في أول أغسطس بعدة فعاليات مميزة، واستقطب عددًا من أبرز النجوم، وسط أجواء فنية وترفيهية احتفالية.