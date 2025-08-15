نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء موصللي تكشف سرًا مؤلمًا من حياتها الزوجية: حب زوجها لامرأة أخرى أثناء حملها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في اعتراف جريء ومؤثر، روت الفنانة السورية وفاء موصللي تفاصيل صادمة من حياتها الزوجية، كاشفة عن تجربة شخصية مرت بها خلال إحدى المراحل الحساسة من حياتها. وأوضحت موصللي، في تصريحات متلفزة، أن زوجها تلقى في إحدى السنوات دعوة للسفر إلى هولندا للمشاركة في دورة تدريبية خاصة بالأطباء، وكان ذلك بالتزامن مع قرارهما إنجاب طفل. وبعد سفره، وفي الشهر الخامس من حملها، اكتشفت أمرًا قلب حياتها رأسًا على عقب، حيث علمت بوجود علاقة حب حقيقية تربطه بممثلة سلافية متزوجة.

وأكدت موصللي أن ما حدث لم يكن خيانة بالمعنى التقليدي، موضحة أن الخيانة قد تحدث في لحظة عابرة، أما ما عاشه زوجها فكان حبًا حقيقيًا، وهو ما جعل الأمر أكثر قسوة عليها. ورغم الجرح العميق والحزن الكبير، حاولت التماسك من أجل طفلتها، مشيرة إلى أن الأصعب بالنسبة لها لم يكن خيانته، بل رؤيته مكسورًا في تلك الفترة. وأضافت أنها لم ترغب أن تأتي ابنتها إلى الدنيا ووالدها غائب عنها، فقررت دعم زوجها رغم الألم الذي كانت تشعر به، في موقف يعكس قوة شخصيتها وإنسانيتها.