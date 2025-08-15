الرياض - كتبت رنا صلاح - في تجربة فنية غير مسبوقة، خاضت المغنية السورية فايا يونان مغامرة جديدة مع الذكاء الاصطناعي، إذ قامت بتلحين وغناء قصيدة كتبها تطبيق ChatGPT، ما أثار موجة واسعة من التفاعل بين جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي.

فايا يونان تغني كلمات كتبها الذكاء الاصطناعي

ونشرت فايا مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على "إنستغرام"، كشفت فيه تفاصيل التجربة التي بدأت خلال لقاء جمعها بأصدقائها، حيث دار نقاش حول الذكاء الاصطناعي والإبداع الفني.

وخلال الجلسة، طلب أحد الحضور من التطبيق كتابة أغنية بأسلوب فايا، فجاءت القصيدة خلال ثوانٍ، ما أثار دهشتها من الصور الشعرية والإحساس الذي حملته الكلمات.



وقالت فايا في الفيديو: "صرت أفكر أنو عندو بصمة صوتي وقادر يخلق أغنية من الألف للياء، طب أنا ليش موجودة؟ والشعراء؟ والملحنين والموسيقيين؟"، معبرة عن قلقها من قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج أعمال فنية متكاملة.



ورغم ذلك، قررت أن تلحن القصيدة بنفسها وتغنيها، مؤكدة: "طلع براسي لحنها وغنيتها.. بقولوا اللي بيقاوم تطور الحياة بتروح عليه، بس هالمرة حاسة أنو الحياة هي اللي رح تروح علينا إذا ضلينا نعتمد على الذكاء الاصطناعي بكل شي".



وفي تعليقها على الفيديو، كتبت فايا: "نقدّم لكم أول (وآخر؟) تعاون فنّي إلي مع الشاعر شات جي بي تي! السنين يلي جاية ما حتكون سهلة، لازم نضلنا عمنحس ونفكر… ونحلل… ونكتب، لازم نضل عمنخلق ونبدع من جواتنا".



وقد أثار الفيديو تفاعلًا كبيرًا، حيث عبّر البعض عن إعجابهم بالأغنية، فيما أبدى آخرون تخوفهم من تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الفن، وكتبت إحدى المتابعات: "نقهرت أنها عجبتني"، لترد فايا: "ما بدي تعجبكن"، في إشارة إلى قلقها من تقبل الجمهور لأعمال رقمية خالية من الإحساس الإنساني.

ويقول مطلع القصيدة التي كتبها ChatGPT:

يا طيف ذكراك في مقلتي

هل جئت تحمل لحن الحكايا

أم جئت تكتب فوق الليالي

أوجاع قلبي يهوى البقايا..

وتبقى تجربة فايا يونان مع الذكاء الاصطناعي محطة تأمل في العلاقة بين الإبداع البشري والتقنيات الحديثة، وسط تساؤلات متزايدة حول حدود الذكاء الاصطناعي في التعبير الفني.