الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري عن الأسباب التي دفعتها للتوقف عن الظهور المباشر على الهواء لفترة قصيرة، مشيرة إلى تجربة تجميلية غير موفقة أثّرت على مظهرها بعد الولادة، وأثارت ردود فعل داخل المؤسسة الإعلامية التي تعمل بها.

ديانا فاخوري تكشف سبب غيابها عن الشاشة

وفي مقابلة مع قناة MTV اللبنانية، أوضحت فاخوري أنها خضعت لأول مرة لتقنية الفيلر، لكن النتيجة لم تكن كما توقعت، إذ تسبب الطبيب في انتفاخ شفتها العليا بشكل غير متناسق، ما جعل مظهرها يبدو "مضحكًا" على الشاشة، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن إدارة القناة طلبت منها التوقف عن الظهور المباشر حتى يتحسن شكلها.



وأشارت فاخوري إلى أنها بعد الولادة قررت إزالة جميع أنواع الفيلر التي كانت قد استخدمتها، بما في ذلك فيلر الفك المعروف باسم "جولاين"، وعملت على تنحيف وجهها الذي أصبح ممتلئًا خلال فترة الحمل، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عملية تجميل، بل اقتصرت فقط على إزالة الفيلر.



وتحدثت فاخوري عن أهمية الشعور بالراحة والثقة بالمظهر الطبيعي، مشددة على أن العودة إلى الشكل الطبيعي بعد التغييرات الجمالية كانت خيارًا شخصيًا نابعًا من رغبتها في الحفاظ على صدق حضورها الإعلامي.



ديانا فاخوري تُعد من أبرز الإعلاميات اللبنانيات، بدأت مشوارها في الصحافة المكتوبة قبل أن تنتقل إلى العمل التلفزيوني، حيث قدمت برامج إخبارية واجتماعية في عدد من القنوات اللبنانية، أبرزها تلفزيون المستقبل وMTV.



واشتهرت بأسلوبها الصريح والواضح في تقديم الأخبار والمقابلات، كما أطلقت برنامجها الخاص "Let's Talk"، الذي يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية ويستضيف شخصيات سياسية وإعلامية بارزة، ما أكسبها حضورًا مؤثرًا في المشهد الإعلامي اللبناني.