الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل الأزمة بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب تصدّر المشهد الفني والقانوني، بعد أن تقدمت شيرين ببلاغ رسمي تتهم فيه حبيب بالاستيلاء على شيكين بنكيين على بياض من داخل منزلها، دون علمها أو موافقتها، والشيكان تابعان للبنك العربي الإفريقي.

بلاغ من شيرين ضد حسام حبيب يشعل أزمة قانونية

وبناءً على البلاغ، باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، حيث تم استدعاء حسام حبيب للاستماع إلى أقواله، كما تم مخاطبة البنك المعني للاستعلام عن تفاصيل الشيكين، وكلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة، إلى جانب سماع شهادة محامي شيرين بموجب التوكيل القانوني المقدم عنها.

وكانت شيرين قد اكتشفت فقدان الشيكين بشكل مفاجئ، وسارعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف التعامل بهما، قبل أن تقوم بتحرير محضر رسمي ضد حبيب، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في الخلاف بين الطرفين.

وفي تطور آخر لصالح شيرين، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا نهائيًا بالحجز التحفظي على الحسابات الخاصة بشركة "روتانا" في البنوك المصرية، تنفيذًا لقرار محكمة النقض الصادر في 2 أغسطس، والذي ألزم الشركة بدفع تعويض مالي للفنانة.

وأوضح المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين، أن الحجز تم بموجب الحكم في الدعوى رقم 2127 لسنة 17 ق اقتصادي القاهرة، الصادر في 5 فبراير 2025، والذي نص على التحفظ على أموال "روتانا" لدى الغير، ضمانًا لتنفيذ الحكم.

ويأتي هذا القرار بعد تأكيد محكمة النقض انتهاء عقد شيرين مع "روتانا"، ما يعني أن الشركة لم تكن تملك الحق في حذف أعمالها الفنية، وهو ما دفع المحكمة إلى تغريمها بمبلغ 2 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفنانة.