نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم كروز يشعل حماس الجمهور بإعلانه بدء العمل على "Top Gun 3" بعد النجاح الأسطوري للجزء السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم العالمي توم كروز رسميًا دخوله مرحلة التحضير لفيلم الأكشن المنتظر Top Gun 3، ليواصل بذلك الملحمة السينمائية التي انطلقت منذ عام 1986 بشخصية الكابتن بيت "مافريك" ميتشل، والتي أعاد تقديمها بقوة في الجزء الثاني Top Gun: Maverick، الذي حقق نجاحًا ساحقًا بإيرادات تجاوزت 1.5 مليار دولار عالميًا.



وخلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "Today" الأسترالي، كشف كروز أنه وفريقه الإبداعي بدأوا مناقشة العديد من الأفكار والسيناريوهات المحتملة لمسار القصة الجديدة، مؤكدًا أن الوصول لفكرة الجزء الثاني استغرق منه 35 عامًا من البحث والتطوير، مما يجعله حريصًا على تقديم حبكة مشوقة تليق بتطلعات الجمهور.



وفي السياق ذاته، وصف ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة "Skydance Media"، الفيلم بأنه "أولوية قصوى" داخل الاستوديو، مشيرًا إلى أن العمل عليه يسير جنبًا إلى جنب مع ختام كروز لسلسلة أفلام Mission: Impossible، حيث يُعرض الجزء الأخير منها Mission: Impossible– The Final Reckoning في دور السينما البريطانية بدءًا من 21 مايو الجاري.



ويأتي هذا الإعلان ليشعل حماس عشاق السينما ومحبي الإثارة حول العالم، إذ يعد Top Gun 3 أحد أكثر المشاريع المنتظرة في هوليوود خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد النجاح المذهل الذي حققته الأجزاء السابقة وارتباطها بواحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ السينما الأمريكية.