أشرف زكي يفرض الصمت الإعلامي حول أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق"



القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارًا يمنع أعضاء النقابة من الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات، سواء إيجابية أو سلبية، بشأن أزمة الفنانة بدرية طلبة، وذلك حتى اكتمال التحقيقات.

وأوضح زكي، في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للنقابة اليوم الجمعة، أن القرار يشمل كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، التزامًا بميثاق الشرف المهني وضمانًا لسلامة سير التحقيقات.

وكانت النقابة قد قررت مؤخرًا إحالة بدرية طلبة للتحقيق، عقب اجتماع مجلس إدارتها، معتبرة أن ما صدر عنها يمثل تجاوزًا صارخًا، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق خلال الأيام المقبلة.