إيمان العاصي تخوض دراما التشويق بـ "قسمة العدل" وتستعد لمفاجأة الجمهور بدور جريء

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الفنانة إيمان العاصي استعداداتها لطرح أحدث أعمالها الدرامية "قسمة العدل" عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن حققت نجاحًا لافتًا في مسلسلها الأخير "برغم القانون"، الذي خطف الأضواء ونال إعجاب المشاهدين منذ عرض حلقاته الأولى.

تعرف على تفاصيل شخصية إيمان العاصي في قسمة العدل

وتكشف أحداث العمل الجديد عن شخصية معقدة تجسدها إيمان، إذ تتطور حياتها بشكل درامي مثير وصولًا إلى اتخاذها قرارًا مصيريًا بطلب الطلاق من زوجها، في مشهد يحمل الكثير من التوتر العاطفي والتصعيد الدرامي. ويشارك في البطولة رشدي الشامي وعابد عناني، مع استمرار التعاقد مع بقية نجوم العمل، الذي كتبه أمين جمال ويتولى إخراجه أحمد خالد.

اخر أعمال إيمان العاصي

جدير بالذكر أن إيمان العاصي رسخت حضورها مؤخرًا من خلال "برغم القانون"، حيث قدمت شخصية ليلى، المحامية التي وجدت نفسها فجأة أمام لغز اختفاء زوجها، لتبدأ رحلة بحث مليئة بالمفاجآت والأسرار بعد عشر سنوات من الزواج، وهو العمل الذي أثبت قدرتها على الجمع بين القوة الدرامية والعمق الإنساني.