فريدة سيف النصر تفتح النار برسالة غامضة



القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الفنانة فريدة سيف النصر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة غامضة عبر حسابها على "فيسبوك"، تناولت فيها قضايا مثيرة للجدل تتعلق بالثراء المفاجئ وشراء العقارات بكثافة، ملمّحة إلى شبهات حول مصادر هذه الأموال. وكتبت فريدة: "وعزة جلال الله.. لكل اللي بيسألوني عن اللي حاصل وأموال ومؤسسات خيرية وشراء عقارات بالهبل وفلل وثراء يتوه العقل المحترم، خاصة أنه في خلال أربع خمس سنوات ومش طبيعي إلا لو تجارة مشبوهة أو لقوا مصباح علاء الدين والجن والكلام الأهبل ده. أولا مقدرش أدي رأيي في حد زميل أو عادي، فيه تحقيقات ولادكم مش نايمة متقلقوش"، ما فتح باب التكهنات والتساؤلات بين متابعيها.

وفي سياق آخر، كشفت فريدة سيف النصر عن كواليس استبعادها المفاجئ من الجزء الثاني لمسلسل "العتاولة" رغم نجاحها في تجسيد شخصية "ستّرة" في الموسم الأول، مؤكدة أن القرار جاء بشكل غير متوقع ودون أي مقدمات.

وأوضحت أنها فوجئت في آخر يوم تصوير بأن أحد الأشخاص أبلغها بانتهاء دورها بجملة مقتضبة: "شكرًا، دورك خلص"، رغم أن المنتج كان قد اتفق معها على الحضور في ذلك اليوم لاستكمال العمل. وأضافت أنها لم تتلق أي اتصال رسمي من المخرج أو فريق العمل الأساسي، بل جاءها شاب لا تعرفه ليخبرها بالقرار، وهو ما اعتبرته تصرفًا غير مهني.

كما أبدت استغرابها من رد فعل زملائها المشاركين في العمل، مؤكدة أن معظمهم لم يبدِ أي تعاطف أو اهتمام بما حدث، وكأن الأمر لا يستحق التوقف عنده.