30 سبتمبر…نجوى كرم تتألق في حفل أوبرا دبي

تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح أوبرا دبي يوم 30 سبتمبر المقبل، حيث ستقدّم لجمهورها باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وسط أجواء فنية مميزة ينتظرها محبوها في الإمارات وخارجها، ومن المقرر أن يشهد الحفل تنوعًا في الألوان الموسيقية التي تميز مسيرة شمس الأغنية اللبنانية، ما بين الطرب الأصيل والإيقاعات الحديثة.

على الصعيد الفني، أطلقت نجوى كرم مؤخرًا أغنية “يلعن البُعد”، وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد، على موقع “يوتيوب”، مصوّرة على طريقة الفيديو كليب بإخراج كرم نقولا كرم، الأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر، وتتميّز بطابع درامي حزين لامس مشاعر الجمهور، محققة انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويحمل الألبوم الجديد عنوان “حالة طوارئ”، ويضم ثماني أغانٍ تمزج بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، مع تنوّع في الأنماط الموسيقية بين الرومانسي والطربي والإيقاعات الحديثة، في تجربة فنية متكاملة تستهدف مختلف الأذواق.

ومن أبرز أغانيه التي حصدت تفاعلًا كبيرًا قبل طرح الألبوم كاملًا: “زين الزين”، كلمات محمد درويش، ألحان أحمد بركات، توزيع سليمان دميان، وإخراج بيار خضرا، حيث تميز الكليب بأجوائه الشرقية الساحرة.

بهذا الألبوم والحفل المنتظر، تؤكد نجوى كرم استمرار حضورها القوي على الساحة الفنية، وقدرتها على المزج بين الأصالة والتجديد، لتظل واحدة من أكثر الأصوات تأثيرًا وجماهيرية في العالم العربي.