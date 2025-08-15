نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان يتصدّر التريند مع انطلاق التحضيرات لمسلسل سياسي ضخم يكشف أسرار محمود عزت في المقال التالي

تصدّر النجم المصري مصطفى شعبان مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت شركة "سينرجي" عن بدء التحضيرات لأحدث أعمالها الدرامية المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، والذي يسلّط الضوء على واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية، وهو القيادي البارز محمود عزت.

ويشارك مصطفى شعبان البطولة النجم الكبير شريف منير، في ثنائي فني يترقبه الجمهور بشغف، خاصة وأن العمل يعد من أضخم الإنتاجات التلفزيونية المرتقبة على الساحة.

المسلسل، الذي لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي بعد، يأتي في إطار درامي سياسي يعتمد على الحقائق الموثقة والأحداث الواقعية، مقدمًا رحلة مثيرة تتناول مسار حياة محمود عزت منذ انضمامه لصفوف الجماعة مرورًا بمحطات صعوده وتوليه مناصب قيادية، ووصولًا إلى فترة اختفائه الغامضة التي حيّرت الأجهزة الأمنية والرأي العام لسنوات، قبل أن تنتهي فصولها بالقبض عليه في عام 2020. وتهدف "سينرجي"، تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى تقديم عمل متكامل يجمع بين الصياغة الفنية المشوقة والدقة التاريخية، مع الاستعانة بفريق بحث وتوثيق لضمان المصداقية والابتعاد عن أي طابع دعائي مباشر، في تجربة شبيهة بما حققته الشركة في سلسلة "الاختيار" التي غيّرت ملامح الدراما الوطنية في السنوات الأخيرة.

وبحسب مصادر داخل الشركة، فإن جلسات الإعداد والسيناريو بدأت بالفعل، على أن يتم الإعلان عن اسم المؤلف والمخرج خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يضم فريق العمل نخبة من النجوم والفنيين ذوي الخبرة في الأعمال الدرامية الكبرى. ويؤكد صنّاع المسلسل أن العمل لن يكتفي بسرد الأحداث التاريخية، بل سيكشف الكثير من الكواليس الخفية حول دور محمود عزت في تأسيس الجناح المسلح للتنظيم، ومسؤوليته عن العمليات الإرهابية والتخريبية التي شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، وحتى ضبطه في واحدة من أكبر الضربات الأمنية للتنظيم.