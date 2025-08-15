نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم هشام عباس للقاء جمهوره في حفل غنائي مميز يوم 18 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حيث يقدّم باقة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها عشاقه على مدار مسيرته الفنية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل تفاعلًا واسعًا مع أغنياته الحماسية وأجوائه المبهجة التي اعتاد عليها جمهوره.

وتنطلق فعاليات المهرجان يوم 15 أغسطس وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، تحت رعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام. ويشارك في المهرجان هذا العام نخبة من نجوم الغناء والموسيقى في العالم العربي، من بينهم علي الحجار، خالد سليم، أحمد جمال، مصطفى حجاج، عمرو سليم، نسمة عبد العزيز، الموسيقار فتحي سلامة، محمود التهامي، إضافة إلى فرقة وسط البلد، والمنشد الكبير ياسين التهامي، والفنان سعيد الأرتيست، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، وفرقة الأوبرا للموسيقى العربية.

ويُقام المهرجان وسط أجواء ساحرة في قلعة صلاح الدين الأيوبي، التي تمنح الفعاليات طابعًا تاريخيًا فريدًا، حيث تمتزج الموسيقى الكلاسيكية العربية بالغناء الشرقي الأصيل، إلى جانب الإبداعات الموسيقية المعاصرة، في تجربة فنية متكاملة. ويُعد المهرجان من أهم الفعاليات الفنية في المنطقة، ويستقطب سنويًا جمهورًا غفيرًا من عشاق الطرب والموسيقى، خاصة مع تنوع العروض وعراقة المكان.