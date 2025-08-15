نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكوميديا تسيطر على أحداث برومو “ماما وبابا” قبل عرضه في السينمات 27 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف صُناع فيلم “ماما وبابا” عن البرومو الرسمي للعمل، الذي يجمع بين النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن “توتا” والنجمة ياسمين رئيس، في جرعة من المواقف الطريفة والمفارقات غير المتوقعة، استعداداً لطرحه في دور العرض المصرية يوم 27 أغسطس.

أحداث فيلم "ماما وبابا"

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يعيشان حياة هادئة ومستقرة، قبل أن يتعرضا لحادث غريب يقلب موازين حياتهما رأساً على عقب، حيث يستيقظ كل منهما ليجد نفسه في جسد الآخر، لتبدأ سلسلة من المواقف المضحكة والمواقف الحياتية الجديدة التي تضعهما أمام اختبارات صعبة وسط أجواء كوميدية اجتماعية.



الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب بطليه.



في سياق آخر، تواصل ياسمين رئيس تصوير فيلمها الجديد “الست لما” مع يسرا ودرة وعمرو عبد الجليل، بينما ينتظر محمد عبد الرحمن عرض فيلمه المقبل “بيج رامي” مع رامز جلال قريباً.