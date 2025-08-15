نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم محمود عبد العزيز يحسم الجدل حول انفصاله بصورة رومانسية مع زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خلال الأيام الماضية، شغلت شائعة انفصال النجم كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وزواجه من أخرى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد السوشيال ميديا الأمر على نطاق واسع بين مؤكد ونافٍ، ليتحول الموضوع إلى حديث متكرر عبر المنصات المختلفة.

ومع استمرار الجدل، قرر كريم وضع حد لكل ما يُثار، فنشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام صورة تجمعه بزوجته آن الرفاعي، مرفقاً معها رسالة قصيرة لكنها تحمل الكثير من المعاني بكلمة واحدة: “بحبك”.

هذه اللفتة الرومانسية لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهوره ومتابعيه، الذين حرصوا على تهنئتهما والدعاء لهما بالسعادة والحياة الهادئة بعيداً عن الشائعات.

كريم محمود عبد العزيز يحسم الجدل حول انفصاله بصورة رومانسية مع زوجته

وفي سياق فني، ينتظر كريم خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد “طلقني”، الذي أوشك على الانتهاء من تصويره، وتشاركه بطولته النجمة دينا الشربيني، في ثاني تعاون سينمائي بينهما بعد فيلم “الهنا اللي أنا فيه” الذي حقق نجاحاً لافتاً العام الماضي. ويضم الفيلم أيضاً عدداً من النجوم منهم باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج نيوسينشري وزيد الكردي.

ومن المقرر أن يتم تغيير اسم الفيلم قبل طرحه في دور العرض، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويعد استكمالاً لنجاحات كريم ودينا في تقديم الأعمال الخفيفة ذات الطابع الإنساني.