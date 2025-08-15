نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلعت زين… سفير الروح الغربية في الفن المصري | في ذكرى رحيله الـ14 في المقال التالي

في 14 أغسطس 2025، تمر 14 عاماً على رحيل الفنان والمطرب الاستثنائي طلعت زين، الذي مزج بين الغناء الغربي والحس الشرقي ليصنع لنفسه مساحة خاصة في وجدان الجمهور المصري.

ولد عام 1955 في الإسكندرية، وسط أسرة تعشق الفن، ليجد نفسه منذ صغره مفتوناً بأصوات فرق مثل بلاك كوتس وبتي شاه، قبل أن يصبح صديقاً مقرباً لكثير من أعضائها.

بداياته الفنية

بدأ مشواره مع فرقة الدريمرز التي أسسها طلاب هندسة جامعة الإسكندرية، ثم انضم إلى بتي شاه، حيث قدّم أول أغنية له للمطرب العالمي جيمس براون. انتقاله إلى القاهرة كان نقطة فارقة، حين تألق على مسرح أحد الفنادق الكبرى التي اعتادت التعاقد مع فرق أجنبية فقط، ليترك انطباعاً لا يُنسى.



عام 1982، غادر الفرقة لينضم إلى ترانزيت باك بجانب أسماء بارزة مثل أيمن أبو سيف وعمرو خيري وأشرف محروس وهاني فريد. وبعدها بثلاث سنوات، أصبح النجم الأبرز في النادي الليلي الشهير بيانو — بيانو، حيث سحر الحضور بأداءات جمعت سلاسة الغرب ودفء الشرق.

أشهر أغانيه



من أشهر أغانيه التي حفرت اسمه في ذاكرة الأجيال: هما بحر عينيك، مصطفى يا مصطفى، مين ده، تعالى، كمان كمان، فاضل إيه، كان اللي كان، العشق جنون، كل ليلة حب وعيد، والنسخة المصرية من ماكارينا التي ما زالت تتردد حتى اليوم. تعاون أيضاً مع الموسيقار عمر خيرت في أوبريت 100 سنة سينما مع أنغام، وشارك مع عمرو دياب في أغنية راجعين.



لم يكن الغناء محطته الوحيدة، فقد قدّم أدواراً مميزة في السينما، منها:

• أنياب (1981)

• دموع صاحبة الجلالة (1992)

• مرسيدس وأجدع ناس (1993)

• لحم رخيص (1995)

• الحاوي (1997)

• جمال عبد الناصر (1998) حيث جسّد شخصية الرئيس أنور السادات.

ورغم نجاحه، عانى في سنواته الأخيرة من سرطان الرئة، بعد أن اكتشف الأطباء وجود خراج في رئته تطلب جراحة معقدة، خضع لجلسات علاج كيماوي في مصر وخارجها، لكنه رحل في 14 أغسطس 2011 إثر أزمة قلبية حادة، ترك جملة مؤثرة في أيامه الأخيرة قائلاً: “أنا لا أتسول منهم، ولكن كنت أتمنى أن يتكرموا بالسؤال عني”.

رحل طلعت زين تاركاً إرثاً فنياً نادراً، وصوتاً جسد جسر التواصل بين موسيقى الغرب والوجدان الشرقي، ليبقى حاضراً في الذاكرة كأيقونة فنية لا تتكرر.