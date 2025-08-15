نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء زينهم من مقود التاكسي إلى خشبة المسرح.. حكاية كفاح انتهت مع الزعيم عادل إمام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - روى الفنان علاء زينهم تفاصيل رحلة كفاحه قبل أن يصبح واحدًا من الوجوه المألوفة في الدراما والمسرح المصري، مؤكدًا أن طريقه لم يكن مفروشًا بالورود، بل بدأ من مهن بعيدة تمامًا عن عالم الفن، حتى جمعه القدر بالزعيم عادل إمام على خشبة مسرحية "الزعيم".

وخلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، كشف زينهم أنه سافر في بداياته إلى العراق وعمل هناك سائقًا، ثم عاد إلى مصر ليستثمر الأموال التي حصل عليها في دفع مقدم تاكسي، بدأ العمل عليه ليؤمن مصدر دخل ثابت. وأوضح أنه كان يقسم يومه بين عدة وظائف، فكان يعمل في شركة تأمينات حتى الساعة الثالثة عصرًا، وقبل ذلك كان يستيقظ في دوت الخليج لقيادة التاكسي، منقلًا الركاب وتجار السمك والفواكه في الصباح الباكر. وبعد انتهاء عمله الرسمي، يعود مجددًا لقيادة التاكسي حتى ساعات المساء، قبل أن يتوجه لخشبة المسرح للعمل مع الزعيم.

واستعاد زينهم ذكرى لا ينساها، حين قدّمه عادل إمام للدكتور أسامة الباز بعد انتهاء الموسم الأول من مسرحية "الزعيم"، قائلًا له: "الجدع ده بيشتغل في شركة تأمين وعنده تاكسي بيركنه ورا عربية، وبعد كده بييجي يشتغل معايا في المسرح". واعتبر زينهم تلك اللحظة تكريمًا معنويًا من فنان بحجم عادل إمام، الذي كان يفتخر بالمجتهدين ويرفض الاتكال على الآخرين.

وأكد علاء زينهم أن الزعيم كان يحترم كل من يعمل بجد ويكد في حياته، مشيرًا إلى أن أجواء العمل في المسرح كانت تجمعهم كأسرة واحدة، يقضون معًا وقتًا أطول مما يقضونه مع أسرهم، وهو ما جعل تلك الفترة من حياته ذكرى محفورة في قلبه، ودليلًا على أن الاجتهاد والمثابرة هما مفتاح الوصول لأي حلم.