بصور تجمعها مع والدها.. درة تحيي ذكرى وفاته

أحمد جودة - القاهرة - أحيت الفنانة درة ذكرى وفاة والدها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”، وذلك من خلال صور تجمعها معه.

وعلقت “درة” على الصور قائلة:"عشرة سنوات مرت على رحيلك المبكر يا أبي

في ذكرى وفاتك العاشرة ما زلت أفتقد وجودك بشدة وأحتاجك وأتألم لفراقك يا أبي رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذي أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

أحدث أعمال درة

ونشرت درة عدد من الصور عبر حسابها بموقع انستجرام، وظهرت مرتديه الحجاب.

وعلقت درة علي صورها، وكتبت: “فاطمة.. من فيلم الست لما”.

قصة فيلم الست لما

وتدور أحداث فيلم الست لما في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت.

أبطال فيلم الست لما

ويضم فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

تفاصيل فيلم الست لما

وسبق، انطلق تصوير فيلم الست لما الشهر الماضي دون بطلته الفنانة يسرا التى كانت موجودة فى فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولى فى دورته الـ 78، حيث تم تصوير يوم فقط في أحداثه جمع بين الفنانة انتصار الفنانة الشابة مي حسن.