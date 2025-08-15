بإطلالة صيفية.. هنا الزاهد تتألق بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “الزاهد” وهي ترتدي إطلالة صيفية أنيقة،حيث ارتدت بدلة صيفية أنيقة باللون البينك، ووضعت ماكياج خفيف مناسب لإطلالتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

أحدث اعمال هنا الزاهد

ومن ناحية اخري، تنتظر هنا الزاهد عرض فيلم The Seven Dogs، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، منة شلبي، ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هالة صدقي، وعدد من النجوم العالميين منهم سلمان خان، وسانجاي دت.

اخر اعمال هنا الزاهد

وكان اخر اعمال هنا الزاهد هو فيلم ريستارت كل من: تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة، ميمي جمال، الوجه الصاعد توانا الجوهري، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، والكابتن أحمد حسام، رانيا منصور، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وكتابة السيناريست أيمن بهجت قمر.

وايضا شاركت في فيلم الشاطر امير كرارة وهنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وشيرين رضا، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.