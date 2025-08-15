MBC تعلن أسماء لجنتَي تحكيم برنامجَي The Voice (ذا فويس) بموسمه السادس وThe Voice Kids (ذا فويس كيدز) بموسمه الرابع

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت "مجموعة MBC" عن أسماء لجنتَي تحكيم برنامجَي المواهب العالميين بنسختهما العربية The Voice (ذا فويس) بموسمه السادس، وThe Voice Kids (ذا فويس كيدز) بموسمه الرابع، وذلك إيذانًا بانطلاق تصويرهما قريبًا، على مرأى ومسمع الجمهور العربي في كل مكان.

تضم لجنتي التحكيم كل من رحمة رياض، الشامي، داليا مبارك، رامي صبري، أحمد سعد، وناصيف زيتون.

ومن المزمع أن يشهد كل من البرنامجين إقبالًا جماهيريًا كبيرًا بعد عودتهما إلى MBC بقوة، لتعود المنافسة بين أفضل الأصوات وأكثرها تميزًا على مسمع لجنتي تحكيم تضمان نخبة نجوم العالم العربي.

