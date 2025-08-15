نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى سلطان.. سيدة الطرب والدراما التي تربعت على عرش الفن العربي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



تحل اليوم الجمعة، 15 أغسطس، ذكرى ميلاد قامة فنية استثنائية واسم من ذهب في سجل الإبداع العربي، النجمة الكبيرة هدى سلطان، التي وُلدت عام 1925 بقرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، لتشق طريقها من قلب الريف المصري نحو قمة المجد الفني، تاركة إرثًا لا يزول من الألحان الخالدة والأدوار المؤثرة.

تتلمذت هدى سلطان في بداياتها على يد الملحن أحمد عبد القادر، الذي مهد لها الطريق إلى الإذاعة المصرية، وهناك وقع صوتها الفريد في أذن الموسيقار العظيم رياض السنباطي، فبشّرها بمستقبل لامع، ووضع ثقته فيها إلى درجة أنه اختارها لمشاركته بطولة فيلمه السينمائي الوحيد "حبيب قلبي" عام 1952 من إخراج حلمي رفلة، لتطل على الجمهور بصوتها العذب في أغنية "حبيبي مالقيتش مثاله سلطان على عرش جماله".



انطلاقتها السينمائية الحقيقية بدأت عام 1950 حين لفتت أنظار المنتج جبرائيل نحاس، الذي رأى فيها ملامح النجمة الكبيرة، فأسند إليها بطولة فيلم "ست الحسن" للمخرج نيازي مصطفى، وأبرم معها عقد احتكار لثلاثة أفلام دفعة واحدة، لتبدأ مسيرة سينمائية حافلة قدّمت خلالها روائع خالدة في تاريخ الشاشة الفضية، منها: "امرأة في الطريق" الذي حصدت عنه أرفع الجوائز، و"السكرية" المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، و"جعلوني مجرماً", و"فتوات الحسينية", و"كهرمان", و"الاختيار", و"وداعاً بونابرت", و"الابن الضال", وغيرها. ومع الفنان فريد شوقي، شكلت ثنائيًا سينمائيًا لا يُنسى في أكثر من عشرين فيلمًا جمع بين القوة والواقعية. وبعد غياب دام عقدين عن السينما، عادت كضيفة شرف في فيلم "نظرة عين" مع منى زكي، لتؤكد أن بريقها لا يخبو مهما طال الغياب.

وفي الدراما التليفزيونية، تركت هدى سلطان بصمة لا تمحى عبر أدوارها في أعمال أيقونية مثل "زينب والعرش", و"أرابيسك", و"زيزينيا", و"الليل وآخره", و"الوتد", و"ليالي الحلمية", و"رد قلبي", وكان آخر ظهور لها في مسلسل "سلالة عابد المنشاوي". أما خشبة المسرح، فقد شهدت على تألقها في أعمال بارزة مثل "وداد الغازية", و"الحرافيش", و"الملاك الأزرق", و"بمبة كشر", و"سيد درويش".



رحلت هدى سلطان، لكن سيرتها بقيت حاضرة بكل ما فيها من إنجازات، لتظل رمزًا للفن الراقي، وواحدة من القلائل الذين جمعوا بين طرب الصوت وصدق الأداء، وحافظوا على هيبة الفن وجماله عبر الأجيال.